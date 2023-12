Aboutaleb op klimaattop: stop met eindeloos praten, aan de slag

Regeringsleiders zouden wat minder “eindeloos” moeten praten over klimaatverandering, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam op de klimaattop in Dubai. In plaats daarvan is het tijd om aan de slag te gaan. Hij vindt dat steden daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

Aboutaleb is zaterdag aangekomen op de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten en praat daar met meerdere burgemeesters over de uitvoering van klimaatplannen. “Ik vond het altijd al raar dat er over de uitvoer van klimaatplannen in gemeenten werd gesproken, maar niet mét ons op de COP. Dat wilde ik anders zien.” Daarom is Aboutaleb er dit jaar bij.

“De Rotterdamse haven is een belangrijk voorbeeld van waar verbeteringen nodig zijn”, zegt hij. “Rotterdam heeft tienduizenden scheepsbewegingen per jaar. Die schepen verbranden allemaal de ongunstigste soort brandstof die er maar bestaat.” Om dit te verbeteren, is onder meer waterstof of stroom voor schepen nodig. Dat zou een behoorlijke omslag zijn, aldus de burgemeester.

Ook heeft de Rotterdamse burgemeester het op de klimaattop over waterveiligheid. “Een deel van Rotterdam ligt ruim beneden het Normaal Amsterdams Peil. Dat betekent dat er een groot gevaar is voor Rotterdam en Nederland als daar een dijk doorbreekt.” Het is dus een “immense” uitdaging om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aldus Aboutaleb.

De burgemeester is nog tot 6 december op de COP in Dubai.