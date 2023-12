Almelo kondigt noodbevel af om ongeregeldheden Heracles – Sparta

Burgemeester Mirjam van ’t Veld van Almelo heeft een noodbevel afgekondigd voor een deel van de stad in verband met onrusten rond de voetbalwedstrijd tussen Heracles en Sparta. Het noodbevel geldt vanaf 19.15 uur zaterdagavond tot 01.00 uur zondag, meldt de gemeente op X.

Volgens de gemeente verzamelde voorafgaand aan de wedstrijd “een grote hoeveelheid hardekernsupporters” van Heracles zich in de omgeving van stadion Erve Asito. Daarbij werd de openbare orde ernstig verstoord en de gemeente vreesde “verdere ernstige wanordelijkheden”.

Het noodbevel is specifiek gericht tegen de Heracles-aanhangers en geeft de politie de bevoegdheid om snel en adequaat op te treden. Inmiddels is een groep van dertig supporters staande gehouden in het gebied waarin het noodbevel van kracht is en verzocht dat te verlaten. Daaraan is gehoor gegeven, laat een politiewoordvoerster weten. Een persoon is aangehouden voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het afsteken van vuurwerk.

De wedstrijd tegen Sparta begint om 21.00 uur. Volgens een ANP-fotograaf is het rondom het stadion rustig.