MOJO waarschuwt fans opnieuw voor late eindtijd Madonna

Concertorganisator MOJO waarschuwt bezoekers zaterdag opnieuw om rekening te houden met een late eindtijd van de show van Madonna. Dat laat een woordvoerster zaterdagochtend weten, nadat de zangeres vrijdagavond het publiek in de Amsterdamse Ziggo Dome uren had laten wachten.

De organisator had toen ook vooraf al gewaarschuwd voor een latere eindtijd en raadde bezoekers aan om met de auto te komen of de tijden van het openbaar vervoer goed in de gaten te houden. Madonna begon vrijdag tegen 22.30 uur aan haar concert, zo’n anderhalf uur later dan gepland. De show was uiteindelijk rond 00.45 uur afgelopen. Tijdens het wachten op de 65-jarige zangeres klonken fluitconcerten in de zaal en ook op sociale media deelden fans hun ongenoegen.

MOJO kan niet zeggen hoe laat Madonna zaterdagavond op het podium verschijnt. “Dat bepaalt Madonna en daar hebben wij verder geen invloed op”, stelt MOJO. “We vragen het publiek om rekening te houden met een late eindtijd.”

Dat de ‘Queen of Pop’ haar fans laat wachten voor haar optredens, is niet nieuw. Dat deed de zangeres al eerder tijdens haar huidige tournee en ook in het verleden kwam ze vaker laat opdagen. Zo verscheen ze in 2016 pas om 23.30 uur op het toneel in AustraliĆ«. Madonna bedankte toen het publiek dat ze ruim 2,5 uur hadden gewacht. “Jullie waren hier te vroeg”, zou ze hebben gegrapt. “Jullie zouden de tijd moeten hebben genomen voor jullie haar en make-up, dan was ik niet te laat geweest.”