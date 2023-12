Rode Kruis ingezet voor opvang asielzoekers in Ter Apel

Het Rode Kruis is ingeschakeld om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen. De hulporganisatie gaat basisvoorzieningen leveren op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), meldt de IND. Door de enorme drukte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moeten asielzoekers al bijna twee maanden ’s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND verblijven, soms op stoelen en op de grond.

Het Rode Kruis gaat op aanvraag van Vluchtelingenwerk Nederland en onder regie van het COA een tent met douches plaatsen bij het aanmeldcentrum van de IND. Het levert ook extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchespullen, die mensen die in de wachtkamers verblijven, kunnen gebruiken. Vrijwilligers helpen met onder meer het uitdelen van de spullen. “Mensen gaan niet in tenten verblijven”, benadrukte een IND-woordvoerster.

“De inzet van het Rode Kruis is nodig, omdat de wachtkamers van de IND al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor opvang van asielzoekers. Sommige mensen brengen meerdere nachten achter elkaar de nacht door op stoelen of op de grond”, zegt de IND. “Ook overdag is het inmiddels noodzakelijk om enkele wachtkamers in te zetten voor opvang. De wachtkamers van de IND zijn niet geschikt om er langere tijd te verblijven, wat nu wel gebeurt.”

Directeur-generaal van de IND Rhodia Maas noemt de situatie schrijnend. “Door het tekort aan opvangplekken loopt de hele asielketen vast. De medewerkers in Ter Apel doen wat ze kunnen om mensen te voorzien van basisbehoeften als onderdak, eten en basale hygiëne. Maar onze wachtkamers zijn niet geschikt voor opvang en onze organisatie is hier niet op gericht.”

Maas zegt dankbaar te zijn dat het Rode Kruis komt helpen. “Maar dit is geen duurzame oplossing. De IND is verantwoordelijk voor het aanmeldproces in Ter Apel en de verdere asielprocedure. Om dat niet verder vast te laten lopen moeten er nu echt snel extra opvanglocaties beschikbaar komen.”

Volgens Vluchtelingenwerk gaat het al weken niet goed in Ter Apel. “Maar deze week zijn we opnieuw een grens gepasseerd. Door een beddentekort hebben de afgelopen week tientallen asielzoekers op plastic stoelen en op de grond in wachtruimtes geslapen, zonder mogelijkheid om te douchen.”

De organisatie doet opnieuw een oproep richting gemeenten en de politiek om extra opvang te creëren. “Het is van het grootste belang dat we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en deze mensen voorzien van veilige, humane omstandigheden waarin ze kunnen herstellen van hun vaak lange reis. De oplossing moet van de politiek komen.”