Tientallen demonstranten bij protest op Dam tegen Geert Wilders

Op de Dam in Amsterdam hebben zo’n honderd mensen gedemonstreerd tegen PVV-leider en verkiezingswinnaar Geert Wilders. De demonstranten spraken onder de noemer ‘niet mijn premier’ naar eigen zeggen hun steun uit voor vrijheid van religie, mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid, internationale solidariteit en de democratie.

Vanaf een podium met daaraan een spandoek met de tekst “Een land voor iedereen”, werden toespraken gehouden. “Als minderheden structureel worden weggezet, dan sta je op en kom je in verzet. Dat is democratie”, zo klonk het onder meer.

Mensen hadden borden bij zich met teksten als “Voor vrijheid van religie”, “Racisme is kut”, en “Geef racisme geen ruimte”. Ook waren er meerdere Palestijnse vlaggen te zien en werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Gaza. Rond 14.00 uur was het protest afgelopen.

Het protest werd georganiseerd door antiracismeclubs Comité 21 maart, het Collectief tegen Islamofobie en discriminatie, de*beweging en de Turkse arbeidersvereniging HTIB. Na het podiumprogramma zouden de demonstranten naar het beeld de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein lopen, maar vanwege de kou ging dat niet door.

Voorzitter Saida Derrazi van Comité 21 maart vindt Wilders’ gedachtegoed “een bedreiging voor grote delen van de maatschappij”. Volgens haar maken moslims, migranten en lhbti’ers zich grote zorgen.

Wilders reageerde op een aankondiging van het protest vorige week op sociale media. “Engnekken”, schreef de politicus bij het bericht.