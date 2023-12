Tilburg: hertelling levert geen veranderingen op in uitslag

Het hertellen van de uitgebrachte stemmen bij vier stembureaus in Tilburg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen leidt hoogstwaarschijnlijk niet tot aanpassing van de verkiezingsuitslag. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Tilburg desgevraagd aan het ANP weten. Zo’n veertig mensen zijn zaterdagmiddag bezig geweest en hebben hun werk even voor 18.00 uur afgerond.

De Tweede Kamer besloot zaterdagmorgen tot de hertelling, omdat de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven, die de uitslagen van de verkiezingen controleert, vaststelde dat bij vier stembureaus in de Brabantse stad “een onverklaarbaar telverschil van meer dan vijftien stemmen in de vaststelling van de uitslag is geconstateerd”.

Volgens burgemeester Theo Weterings zijn bijna alle telverschillen inmiddels hersteld. Bij één stembureau is de uitslag kloppend, bij twee blijft er een onverklaarbaar verschil van één stem en bij het laatste stembureau gaat het om twee van dergelijke verschillen. “Het gaat veelal om menselijke fouten waarbij vermoeidheid hoogstwaarschijnlijk een rol heeft gespeeld.”

Als voorbeeld geeft hij het stemmenaantal bij een kandidaat dat na correctie met twintig is gecorrigeerd. “Een iemand op het stembureau heeft tijdens de telling 22 geroepen en de ander heeft 2 opgeschreven. Ja, dan krijg je dit soort verschillen.”

Het totale telverschil bedroeg 75, meldt de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Dankzij de hertelling is het telverschil gereduceerd tot 4. Dinsdag brengt de commissie verslag uit aan de Tweede Kamer.

Hoewel de zetelverdeling er vrijwel zeker niet door verandert, zal de officiële verkiezingsuitslag iets worden bijgesteld door de Kiesraad. Die houdt maandag om 14.00 uur een openbare zitting in de Tweede Kamer om een nieuw proces-verbaal vast te stellen van de uitslag.