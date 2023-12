Yeşilgöz verdedigt VVD-positie om te gedogen in krantadvertenties

Partijleider van de VVD Dilan Yeşilgöz verdedigt in een advertentie die is afgedrukt in meerdere zaterdagkranten haar keuze om een nieuwe coalitie alleen te ondersteunen als gedoogpartner. Zij heeft veel kritiek gekregen op dit besluit, onder meer van haar eigen leden en van andere politiek leiders. De politica herhaalt de boodschap die ze deze week herhaaldelijk en in vrijwel dezelfde bewoordingen heeft verkondigd tegen journalisten. Ze vindt dat het zetelverlies van haar partij rechtvaardigt om te gedogen en denkt zo het meest te kunnen bereiken voor VVD-kiezers.

In een paginagrote advertentie in de Volkskrant, het AD, De Telegraaf, NRC en Trouw richt Yeşilgöz zich in een open brief tot de VVD-kiezer. Ze zegt een kabinet met PVV, NSC en BBB mogelijk te willen maken. Dat wil ze doen “vanuit de Tweede Kamer” en niet als coalitiepartner. “De kiezer heeft immers een duidelijk signaal gegeven dat het in het bestuur anders moet dan de afgelopen 13 jaar.” De politica vindt het bovendien een voordeel dat haar partij in deze rol meer ruimte heeft om met eigen voorstellen te komen.

Yeşilgöz brak in de verkiezingscampagne met de lijn van voormalig partijleider en demissionair premier Mark Rutte om samenwerking met de PVV op voorhand uit te sluiten. Daardoor werd het in de ogen van veel kiezers een reële optie dat de partij van Geert Wilders onderdeel kon worden van de regering. Verschillende politiek analisten noemen dit als een van de verklaringen waarom de PVV de grootste is geworden bij de verkiezingen. De vrijdag na de verkiezingen bleek dat Yeşilgöz alleen als gedoogpartner samen wilde werken met de PVV. Dat kwam haar op kritiek te staan van VVD-leden, die onder meer spraken van politieke spelletjes.

Ook bij een ledenbijeenkomst in Utrecht waren veel VVD’ers deze week kritisch op het plan van Yeşilgöz om alleen te gedogen. Een oproep van een van de leden om volwaardig mee te regeren werd met luid applaus ontvangen. Sommigen waren tegen een samenwerking met de PVV en anderen stonden achter de keuze om te gedogen.

In de advertentie richt Yeşilgöz zich ook tot de stemmers die zich zorgen maken over een mogelijke samenwerking met de PVV. Ze verzekert dat er niet “gemorreld wordt aan de rechtsstaat”, de overheidsfinanciën gezond blijven en dat Nederland “internationaal sterk, veilig en stabiel” zal blijven.