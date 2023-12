Bioscopen na de staking: schema 2024 nog niet helemaal zeker

De Nederlandse bioscopen lijken nog weinig problemen te ondervinden van de gevolgen van de grote Hollywoodstakingen, die maandenlang de opnames van films en series platlegden. Dat stellen de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Pathé, de grootste filmexploitant van Nederland. Maar de effecten zijn mogelijk in de nabije toekomst wél merkbaar.

“Je ziet nu nog relatief weinig effect van de stakingen in de bioscopen”, stelt voorzitter Boris van der Ham van de NVBF. “De enige grote film die echt is uitgesteld en die niet in november uitkwam, was Dune II. Grote Amerikaanse titels als Wonka en Aquaman II zijn gewoon in december in de bioscopen te zien.”

Ook Pathé ziet nog niet veel problemen, stelt een woordvoerder. “Naast grote Amerikaanse filmtitels vertonen wij ook vele films die in Europa worden gemaakt. Deze producties zijn gewoon doorgegaan”, legt ze uit. Zo vertoont Pathé deze weken naast grote Amerikaanse films als Napoleon en The Hunger Games ook Europese titels als Coup de Chance, Une Année Difficile en La Ragazza del Futuro. Ook Nederlandse films als Hardcore Never Dies en meerdere sinterklaastitels trekken veel publiek. “En dit aanbod wordt in de kerstdagen nog uitgebreid met grote films als De Tatta’s 2 en Bon Bini Holland 4.”

De NVBF vermoedt wel dat de programmering in 2024 periodes gaat kennen waarin minder grote Hollywoodreleases uitkomen. “We kunnen dat effect nog niet helemaal overzien, de meeste producties zijn inmiddels weer opgestart”, stelt Van der Ham. “Maar ik vermoed wel dat er blockbusters zijn die omdat ze nog niet klaar zijn worden doorgeschoven naar 2025. In dat geval zullen de Nederlandse bioscopen zeker gaan zoeken naar mooie films uit andere delen van de wereld.”

Ook Pathé kan het hele releaseschema van 2024 nog niet volledig overzien. “We zien dat er, zoals gebruikelijk, vanuit studio’s en distributeurs nog wat verschuivingen plaatsvinden in de filmreleases”, stelt de woordvoerder. “Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat er ook in 2024 voldoende mooie releases te zien zijn in onze bioscopen. Denk hierbij aan toptitels als Despicable Me 4, Joker: Folie à Deux, Deadpool 3 en Gladiator 2.”