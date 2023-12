Brand Oosterwolde woedt nog steeds, omwonenden terug naar huis

De grote brand bij voedselbedrijf Tyson Foods aan de Houtwal in het Friese Oosterwolde woedt nog altijd. Omwonenden die vanwege de vrijkomende rook hun huis moesten verlaten, kunnen inmiddels wel terugkeren, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand werd ontdekt door een medewerker die aanwezig was op een ander onderdeel van het terrein. Niemand is gewond geraakt. De brand, die rond 02.20 uur uitbrak, woedt in een loods die als bijgebouw op enige afstand van het hoofdgebouw staat. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het hoofdgebouw.

Kranen ‘pellen’ rond 09.45 uur de bedrijfshal open om beter bij de brandhaarden te kunnen komen. Daardoor ontstond aanvankelijk meer rook, maar dat is nu minder. Het advies blijft wel om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als mensen er last van hebben, aldus de woordvoerder.

De verwachting is dat de brandweer nog uren en mogelijk zelfs nog de hele dag nodig heeft om de brand helemaal uit te krijgen. Het sein brand meester is nog niet gegeven.