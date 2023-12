Grote schade aan appartementencomplex Amsterdam door explosie

Zo’n tien bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam-Zuidoost kunnen voorlopig hun huis niet meer in, na een explosie in het complex. Door de explosie is onder meer de gevel van een woning geslagen. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van grote schade.

De hulpdiensten werden zondag rond 05.00 uur gewaarschuwd over het incident aan de Millingenhof. In een van de woningen in het complex ontstond na de explosie een brand. Die was volgens de zegsvrouw snel onder controle. Niemand is gewond geraakt. De circa tien bewoners die nu niet meer terug hun huis in kunnen, gaan voorlopig naar een hotel in de buurt.

Een politiewoordvoerder laat weten dat een van de mogelijke scenario’s is dat sprake was van een gasexplosie. “Dat moet nog verder onderzocht worden.” De afgelopen tijd vonden in onder meer Amsterdam geregeld explosies plaats waarbij explosieven waren gebruikt, maar in dit geval is dat volgens de politiewoordvoerder niet een scenario waarvan wordt uitgegaan. Vooralsnog is niemand aangehouden.