KLM waarschuwt voor vertragingen en annuleringen om sneeuwval

KLM waarschuwt reizigers zondag voor “vertragingen en annuleringen” als gevolg van het verwachte winterweer. “Houd er rekening mee dat als gevolg van de voorspelde sneeuwval op Amsterdam Airport op zondag 3 december de operationele capaciteit zal worden verminderd. Als gevolg hiervan moeten vertragingen en annuleringen worden verwacht”, geeft de luchtvaartmaatschappij aan in een speciale banner op de website.

Meer maatschappijen kunnen hinder ondervinden van het winterweer. Ook Schiphol attendeert reizigers op zijn website op de mogelijke gevolgen van sneeuwval, die volgens de luchthaven voor zondag vanaf de middag is voorspeld. “Vanwege de (verwachte) sneeuw en winterse omstandigheden kunnen vluchten vertraging oplopen of worden geannuleerd.”

Zaterdag zag KLM zich al gedwongen om een retourvlucht naar het Britse Humberside, één naar Glasgow en vier naar München te schrappen in verband met hevige sneeuwval. Toen wees de maatschappij er al op dat in Nederland zondag ook sneeuwval werd verwacht. KLM bereidde zich daar volgens een zegsvrouw op voor, maar wat het winterweer zondag precies zou gaan betekenen voor het vliegschema viel volgens haar toen nog niet te zeggen. “We raden onze passagiers aan hun reisinformatie goed in de gaten te houden”, was alles wat ze daarover kon zeggen.