Schiphol: sneeuwvloot staat paraat

De sneeuwvloot van Schiphol staat paraat voor als de sneeuwval zondagmiddag begint. Het gaat om een voorraad voertuigen die met vegers en blowers de start- en landingsbanen, en ook de taxibanen en parkeerplaatsen van de vliegtuigen, sneeuwvrij kan maken. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er ook tientallen kantoormedewerkers opgeroepen om hierbij te helpen.

Schiphol verwacht dat de sneeuwval lokaal rond 15.00 of 16.00 uur begint. De winterse omstandigheden houden dan waarschijnlijk aan tot 23.00 uur. KLM maakte al bekend hierom zondag 65 retourvluchten te schrappen. Dat komt neer op zeker 130 heen- en terugvluchten. Op die manier wil de luchtvaartmaatschappij ruimte maken, zodat de overige vluchten onder de winterse omstandigheden wel goed kunnen worden afgehandeld.

“Het is met name KLM die preventief vluchten heeft geannuleerd”, zegt de woordvoerder van Schiphol. Hoeveel vluchten er in totaal niet doorgaan in verband met het winterse weer kan hij niet zeggen.

Schiphol en ook KLM waarschuwden eerder op de dag al voor vertragingen en annuleringen als gevolg van de sneeuwval. Transavia heeft laten weten zijn vluchtschema ondanks de weersvoorspellingen wel volledig uit te willen voeren. Maar een woordvoerster sloot vertragingen niet uit, bijvoorbeeld omdat er eerst een baan sneeuwvrij moet worden gemaakt.