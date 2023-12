Bij voedselbedrijf Tyson Foods aan de Houtwal in het Friese Oosterwolde woedt in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om de uitslaande brand te bestrijden, meldt een woordvoerder.

In de omgeving van het bedrijf zijn meerdere wegen afgezet. Verdere informatie kon de woordvoerder nog niet geven.