CDA-burgemeester Oskam wordt hoogste ambtenaar Tweede Kamer

CDA-bestuurder en burgemeester van Capelle aan den IJssel Peter Oskam wordt de nieuwe griffier van de Tweede Kamer. Hij volgt interim-griffier Geert Jan Hamilton op als hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer.

Oskam is sinds 2016 burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente en was van 2012 tot 2016 Kamerlid voor het CDA. Als griffier zal hij leiding geven aan de ambtelijke organisatie van de Kamer en de voorzitter adviseren over procedures en het staatsrecht.

Interim-griffier Hamilton volgde griffier Simone Roos op, nadat zij plotseling vertrok. Roos en een groot deel van het management legde hun taken neer, omdat zij vonden dat de politieke leiding van de Kamer zich niet genoeg inzette voor de sociale veiligheid van ambtenaren. De kwestie liep op door het onderzoek naar oud-voorzitter Khadija Arib. De politiek zou zich daar te veel mee bemoeien en ambtenaren te veel bij de zaak betrekken.