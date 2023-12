Commando hoort wellicht of hij cel in moet om drugs en wapens

De militaire kamer in de rechtbank in Arnhem doet maandag mogelijk uitspraak in de zaak tegen commando Sil A. De 44-jarige militair van het Korps Commandotroepen wordt verdacht van drugssmokkel en wapenhandel. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een gevangenisstraf van zes jaar.

De verdenking rond de smokkel van 260 kilo cocaïne baseert het OM op berichten in groepschats die zijn gevoerd via de gekraakte berichtendienst Sky ECC, waar A. een account zou hebben gehad. A. zegt Sky ECC te hebben getest om eventueel te gebruiken voor geheime buitenlandse operaties.

Daarnaast wordt A. verdacht van de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen, door op te treden als wapenmakelaar. Overigens ging deze wapentransactie aan Suriname niet door.

Verder deelde A. volgens de aanklager geheime informatie over de werkwijze van de commando’s. Daarmee zou hij zijn ambtsgeheim hebben geschonden en staatsgeheimen hebben onthuld.

De kans bestaat dat de rechtbank de uitspraak uitstelt, omdat de verdediging nog een aantal getuigen wil horen. Deze getuigen zouden kunnen verklaren dat A. Sky Ecc inderdaad aan het testen was voor heimelijke missies. A. heeft volgens zijn advocaat geen kans gekregen om zijn onschuld aan te tonen. Volgens advocaat Haroon Raza is geen sprake van een eerlijk proces. Raza verwijt het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee tunnelvisie.