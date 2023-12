Deel Zomercarnaval voortaan achter hek en zonder sterke drank

De opzet van het Rotterdamse Zomercarnaval gaat op de schop. De traditionele Straatparade blijft, maar het avondprogramma wordt aangepakt en verdwijnt achter hekken. Ook mag niet langer sterke drank worden geschonken. De maatregelen zijn volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb nodig om incidenten zoals bij de editie afgelopen zomer te voorkomen.

Bij de laatste editie op zaterdag 29 juli waren er meerdere schiet- en steekincidenten rond de Coolsingel tijdens het avondprogramma. “Deze incidenten hebben zowel het veiligheidsgevoel van bezoekers en bewoners van de stad als die van de ondernemers in de nabijheid van het evenement negatief be├»nvloed”, aldus Aboutaleb.

Volgens de politie was de sfeer tijdens de Straatparade de afgelopen jaren gemoedelijk met veel gezinnen langs de route.

Maar daarna gaat het mis. “Na de parade vertrekken de gezinnen en zien de partners een ander publiek. Er wordt een toename van sterke drank op het evenemententerrein op de Coolsingel waargenomen; door het open karakter en de grote toestroom van bezoekers is de toegangscontrole onvoldoende. De sfeer wordt grimmiger en het uit elkaar houden van diverse groepen genereert veel werk voor beveiliging en politie, staat in de brief van Aboutaleb aan de gemeenteraad.