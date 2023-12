Deskundigen: tbs voor Vlijmense leraar in zedenzaak

Gedragsdeskundigen die basisschoolleraar Bas G. hebben onderzocht, vinden dat hem tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd. De man wordt verdacht van een forse lijst zedenmisdrijven, waarvan veelal jonge tieners, maar ook aanmerkelijk jongere kinderen het slachtoffer zouden zijn geworden. G. was ruim twintig jaar leraar op een school in Vlijmen. Maandag stond hij terecht voor de rechtbank in Den Bosch.

G. (45) werd in augustus vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast. Een paar maanden daarvoor kwam hij voor het eerst in het vizier van de politie, nadat er een melding over hem was gedaan door de eigenaar van een naturistencamping in Elsendorp. G. zou daar kinderen hebben benaderd en in hun bijzijn hebben gemasturbeerd.

Onderzoek aan onder meer G.’s telefoon en computer leverde een grote hoeveelheid belastend materiaal op. De leraar bleek een omvangrijk en nauwgezet bijgehouden archief te hebben van beelden van kinderen met wie hij veelal via Snapchat contact had. Hij zou hen hebben aangezet tot het plegen van seksuele handelingen. Beelden daarvan nam hij stiekem op en bewaarde deze. In andere situaties zou hij eveneens seksueel getinte beelden van kinderen hebben gemaakt. Ook zou G. kinderporno hebben gedownload die hij niet zelf had gemaakt.

Nadat de politie hem in mei 2022 voor het eerst had aangesproken zou G. een poging hebben gedaan de belastende beelden te wissen. Het ging om 900 video’s en zo’n 23.000 foto’s.

In één geval kwam het tot herhaald fysiek contact. Met dit destijds 12-jarige, kwetsbare meisje had G. geregeld ontmoetingen in een bos, waarbij zij seks hadden. Ook dit filmde G. De rechtbank stelde tijdens de bespreking van de beschuldigingen vast dat ook andere slachtoffers in het dossier vaak kwetsbare kinderen waren. Het uitvoerige verhoor van de man door de rechtbank verliep bij vlagen moeizaam, omdat hij zich in het nauw gedreven voelde of zich dingen niet wist te herinneren. Ook de deskundigen gaven aan het moeilijk te vinden tot G. door te dringen en vinden hem zeer defensief. Zij voorzien een langdurige tbs-behandeling.

Volgens de deskundigen is de pedofiele stoornis niet het enige probleem waarmee de leraar kampt. “Er is veel meer aan de hand”, aldus een van hen ter zitting. G. zou door zijn persoonlijkheidsstoornis contact met volwassenen uit de weg gaan en zich beter voelen bij kinderen, onder meer omdat zij niet oordelen. De verdachte zei het advies “heftig” te vinden. “Het is het zwaarste van het zwaarste”, zei hij.

Het proces gaat woensdag verder met onder meer de visie van de officier van justitie op de zaak, uitmondend in de strafeis.