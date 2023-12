Extra informatiepunten in bibliotheken voor vragen over toeslagen

Mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen kunnen binnenkort bij vierhonderd informatiepunten in bibliotheken door het hele land terecht. Momenteel zijn er al 250 van die punten waar gratis hulp wordt aangeboden en daar komen er de komende periode dus 150 bij.

Maandag ondertekenden demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) en algemeen directeur van de nationale bibliotheek Lily Knibbeler een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat onder meer dat de samenwerking in ieder geval geldt tot en met 2027 en dat de Dienst Toeslagen en de Belastingdienst 2 miljoen extra uittrekken om de bibliotheken te ondersteunen bij het optuigen van de informatiepunten. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiƫn werken verschillende soorten dienstverleners op de informatiepunten, ook vrijwilligers.

De Vries hoopt dat de hulppunten ertoe leiden dat “zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben”. Volgens de staatssecretaris zijn toeslagen “een belangrijke ondersteuning voor het betalen van de zorgpremie, de huur of kinderopvang”, maar is tegelijkertijd bekend dat niet iedereen zelf raad weet met het online aanvragen of wijzigen van toeslagen.