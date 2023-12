Hof doet op 14 maart uitspraak in hoger beroep Mallorcazaak

Het gerechtshof in Leeuwarden doet op 14 maart uitspraak in de Mallorcazaak. Dat werd duidelijk bij aanvang van de eerste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak. Het hof trekt elf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling.

De zaak met zeven verdachten gaat over extreem uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca, waardoor Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen overleed.

Heuvelman werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal en bezweek vier dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van hersenletsel.

De aanklager noemt het “een zaak die de gemoederen tot vandaag bezighoudt. Een zaak die heeft geleid tot veel onrust en verontwaardiging.” Ze noemt het een zaak die gaat over “excessief zinloos uitgaansgeweld” met acht gewonden en een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Het Openbaar Ministerie hoopt dat het hoger beroep inzicht geeft in wat er precies met Carlo is gebeurd. “Het proces van waarheidsvinding is nog niet afgerond”, aldus de aanklager. “Verdachten hebben bij de rechtbank niet het achterste van hun tong laten zien.”

Het OM kondigde aan veel vragen te zullen stellen aan de verdachten over de fatale uitgaansnacht. De verdachten zeggen echter dat hun verklaringen niet zullen veranderen en dat ze alles wat ze weten al eerlijk hebben verteld.

Het hof begon maandag met het bespreken van de gebeurtenissen in De Zaak, aan de boulevard in El Arenal in Mallorca, waar de eerste vechtpartij die uitgaansnacht plaatsvond. In het café kregen de Hilversummers ruzie met andere Nederlanders over de beschikbare stoelen. Beide groepen pakten stoelen van elkaar af, waarna de eigenaar van het café een van de bezoekers de deur uitzette.

Een slachtoffer kwam op de grond terecht, waarna er tegen hem is aangeschopt. Een ander slachtoffer liep bij dit incident een gebroken neus op.

De doodslag op Carlo bij café De Bierexpress komt dinsdag aan de orde.