Kaag op klimaattop: economische systeemverandering is nodig

Als het om klimaatmaatregelen gaat, hebben ministers van Financiën vaak een cruciale rol, vindt demissionair minister Sigrid Kaag. Daarom is ze er zelf ook bij op de klimaattop in Dubai. De maandag stond in het teken van financiën. Kaag stelde dat de dag “moet gaan over systeemveranderingen”.

Op de klimaattop moeten volgens haar onder meer keuzes gemaakt worden over het sneller stoppen met fossiele subsidies. Ook moet er gesproken worden over het belastingsysteem. “Klimaatactie moet centraal staan in alles wat je doet, omdat het een overstijgend probleem is voor alle landen. Het raakt iedereen”, aldus Kaag.

Kabinet-Rutte IV is al een tijdje demissionair en dat vindt ze jammer. “Ik heb altijd al gezegd dat de val van het kabinet betreurenswaardig is”, aldus Kaag. Niet alles dat gepland was, is daardoor nog mogelijk. “Maar ondertussen gaan we ook door en we komen onze afspraken na.”

Kaag maakt zich wel zorgen over de mogelijke richting van volgende kabinetten en benadrukt dat het negeren van klimaatverandering een risico vormt voor de economie en de samenleving. “Doen alsof het allemaal nog wel even kan wachten is behoorlijk risicovol”, zegt de voormalig D66-leider.