Marcouch noemt verkiezingsuitslag in The Guardian hartverscheurend

De burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch heeft de verkiezingsuitslag “hartverscheurend” genoemd. Dat doet hij in een interview met de Britse krant The Guardian, die inzoomt op de man die als moslimpoliticus meerdere aanvaringen heeft gehad met Geert Wilders.

Nadat bleek dat de PVV de grootste partij was bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen had Marcouch zijn 8 jaar oude zoon moeten troosten, omdat die bang was dat hij het land uit zou moeten. “Het was hartverscheurend. Dit is de zoon van de burgemeester en hij is bang dat de regering, deze partij, hem uit het land zal zetten.”

The Guardian schrijft dat Marcouch als 10-jarige jongen van Marokko naar Nederland kwam. Nu, 44 jaar later, is hij burgemeester van Arnhem, een stad in de provincie Gelderland waar meer dan 20 procent op de PVV heeft gestemd.

Volgens Marcouch moet die uitslag gezien worden als verzet tegen traditionele partijen en instituties. Mensen zouden gefrustreerd zijn door niet nagekomen beloftes en stijgende kosten voor wonen en levensonderhoud. Wilders zou dat gevoel onder kiezers goed aanvoelen. “Ze hebben geen oplossingen van hem gehoord, maar hij verwoordt wel hun angsten. Het was voor hem genoeg om te zeggen: ‘ik voel je pijn’.”

De burgemeester organiseert nu gesprekken zodat inwoners van Arnhem met elkaar in gesprek kunnen gaan over de verkiezingen. “Ik begrijp echt de schok van een overwinning door een partij die moslims tientallen jaren stelselmatig heeft vernederd, die moskee├źn en de Koran wil verbieden en moslims hun fundamentele rechten wil afpakken.” Hij hoopt met de dialogen mensen te kunnen verbinden en duidelijk te maken dat de overgrote meerderheid van de samenleving niet tegen de islam is.