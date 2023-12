Minister: toekomst van vernieuwende school Amsterdam onzeker

Het is onzeker of een vernieuwende school in Amsterdam-Noord, die in 2018 was opgericht, nog lang open kan blijven. De kwaliteit van het onderwijs op Klein Amsterdam is slecht, er is geen plan om dat te verbeteren en bovendien zit het schoolbestuur in financiële problemen, laat onderwijsminister Mariëlle Paul weten. Ze meldt dat ze nadenkt over maatregelen.

Klein Amsterdam komt voort uit een wedstrijd van de gemeente Amsterdam, waarin mensen hun plan voor een nieuw soort school konden indienen. De initiatiefnemers van deze school zagen voor zich dat kinderen veel naar buiten zouden gaan om zo de wereld om hen heen te ontdekken. Maar de onderwijsinspectie is niet tevreden over de resultaten. Zo krijgen de leerlingen te weinig les in rekenen, taal en burgerschap, staat in een rapport. De prestaties van kinderen worden niet bijgehouden, zodat leraren moeilijk zien of kinderen de stof wel leren, wie meer hulp nodig heeft en wie juist meer prikkels kan gebruiken. De school kan volgens de inspectie ook niet uitleggen wat kleuters leren en hoe ze worden voorbereid op groep 3. Ook is het onrustig in de klassen en heeft de school geen duidelijk beleid tegen pesten.

De school kreeg daarom het oordeel ‘zeer zwak’. “Na een oordeel zeer zwak heeft een schoolbestuur twee mogelijkheden; inzetten op herstel of overgaan tot overdracht of sluiting van de school. In de afgelopen maanden lijkt er niet ingezet te zijn op herstel, is overdracht niet aan de orde en blijft de procedure tot sluiting van de school hangen”, aldus de minister. Het bestuur van Klein Amsterdam wilde de school sluiten, maar werd teruggefloten door de medezeggenschapsraad en de ouders.

De inspectie heeft de schoolleiding meerdere keren gewaarschuwd, maar dat leverde volgens minister Paul niets op. Daarom heeft de inspectie de aanpak van de school bij de minister neergelegd.