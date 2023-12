Negen mensen met link met Nederland verlaten Gazastrook

Negen mensen met een link met Nederland die in de Gazastrook verbleven zijn maandag via de grens met Rafah aangekomen in Egypte. Ze worden daar opgevangen door vertegenwoordigers van België en naar de Egyptische hoofdstad Caïro gebracht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse ambassade voorziet de groep van bijstand en begeleidt hen naar Nederland. Hoe die terugreis verloopt, wil BuZa om “privacyredenen” niet zeggen.

Het ministerie heeft nog met zestien mensen in Gaza contact. Het gaat om mensen met de Nederlandse nationaliteit, een verblijfsstatus of hun directe familie. “We hopen en spannen ons ervoor in dat ook zij Gaza zo snel mogelijk kunnen verlaten. We communiceren daarover als mensen veilig het gebied hebben verlaten”, aldus het ministerie.