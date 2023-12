PBL-klimaatonderzoek: ruim onder 2 graden opwarming is haalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ziet een weg om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, maar daar zitten behoorlijk wat mitsen en maren aan vast. Als álle landen die beloofd hebben uiteindelijk klimaatneutraal te worden, ook daadwerkelijk die belofte nakomen, dan is het haalbaar, heeft het PBL berekend in een maandag gepubliceerd rapport. Uitvoering van die plannen ontbreekt echter nog, vertelt onderzoeker Detlef van Vuuren van het PBL op de klimaattop in Dubai.

Dat het grote probleem zit in de uitvoering, kwam in eerdere rapporten van de Verenigde Naties ook al naar voren. VN-milieubureau UNEP berekende dat met het huidige klimaatbeleid de aarde eind deze eeuw zo’n 3 graden warmer is dan voor de industrialisatie. UNEP keek hierbij vooral naar het beleid en de plannen voor 2030. PBL en wereldwijde partners in onder meer de Verenigde Staten, China en India hebben verder gekeken, ook naar 2050.

“Ruim honderd landen hebben inmiddels beloofd de uitstoot naar nul te brengen”, legt Van Vuuren uit. Zo wil Europa klimaatneutraal zijn in 2050, China in 2060 en India in 2070. Die scenario’s heeft het PBL samen met andere instituten allemaal doorgerekend. Om de opwarming daadwerkelijk te beperken tot 2 graden zouden alle landen nú al naar hun klimaatneutrale belofte toe moeten bewegen. Dat betekent: stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. “Helemaal rechtvaardig is dat niet”, zegt Van Vuuren ook.

Dat is omdat landen in Europa historisch gezien al veel langer broeikasgassen uitstoten dan bijvoorbeeld India. “Het volgende rapport gaat daarom over rechtvaardigheid”, kondigt de onderzoeker alvast aan. Het PBL heeft ook een tool gemaakt, waarvan maandag de bètaversie is gelanceerd. Daarop is te zien dat Nederland direct de uitstoot zou moeten verminderen, terwijl India over de jaren heen nog lang niet zoveel heeft uitgestoten als Nederland.

Overigens erkennen wereldleiders in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 ook dat de opwarming van de aarde bij voorkeur beperkt wordt tot 1,5 graad, en anders maximaal 2 graden. Om die 1,5 graad te bereiken, is internationale samenwerking essentieel omdat nog meer landen moeten beloven klimaatneutraal te worden, zegt Van Vuuren. “En zou het waarschijnlijk rechtvaardiger zijn als Europa eerder klimaatneutraal wordt dan 2050.”