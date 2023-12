PvdA-jongerenclub doet aangifte tegen zes oud-bestuursleden

PvdA-jongerenvereniging Jonge Socialisten (JS) heeft aangifte van fraude gedaan tegen zes oud-bestuursleden. Dat bevestigt JS-secretaris Rolf Hidding maandag na berichtgeving door NRC. Naar schatting van de jongerenpartij hebben twee voormalig penningmeesters in totaal zo’n 260.000 euro aan financiële schade aangericht.

In januari kwam al naar buiten dat de jongerenpartij zo goed als failliet was door financieel wanbeheer van de twee penningmeesters. “Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstijl”, zei een van de oud-penningmeesters toen tegen NRC. De schade werd op ruim een ton geschat, maar lijkt nu dus flink hoger te liggen.

Uit onderzoek dat het bestuur sindsdien heeft gedaan, blijkt volgens Hidding dat de oud-penningmeesters zichzelf mogelijk hebben verrijkt. “We zien een groot aantal transacties zonder verantwoording, en opdrachten bij partijen waar iets mee aan de hand is.”

Vier andere bestuurders zijn medeplichtig, vermoedt Hidding. “Ze hebben meerdere keren dubbel betaald gekregen van declaraties en geven geen duidelijk antwoord op onze vragen.” De aangiftes tegen de zes zijn eind vorige maand ingediend.

De grootste financiële problemen zijn inmiddels achter de rug, zegt Hidding. “We hebben 60.000 euro geleend van de PvdA, waarvan inmiddels 35.000 euro is terugbetaald, en we hebben een kascommissie ingesteld.” Dat is verplicht, maar eerdere bestuurders zouden de aanstelling van kascontroleurs hebben tegengehouden.

Vier van de zes aangeklaagden zeggen tegen NRC verrast te zijn door de aangifte. Een van hen zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst. “We weten dat wij onschuldig zijn dus is het goed dat daar duidelijkheid over komt.”