Wekelijkse instroom asielzoekers opnieuw hoger dan vorig jaar

Ongeveer 1300 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. In dezelfde week vorig jaar registreerde Nederland zo’n duizend asielzoekers. Voor de negende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben sinds begin oktober ongeveer 11.800 mensen asiel aangevraagd. In dezelfde weken vorig jaar ging het om 9600 mensen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

Sinds het begin van dit jaar waren er zo’n 46.000 asielaanvragen, iets meer dan vorig jaar rond deze tijd. Nog een jaar eerder, in 2021, waren er in de eerste 48 weken van het jaar minder dan 34.000 asielaanvragen en in 2020 zo’n 18.000. De cijfers van dat jaar waren lager door de uitbraak van het coronavirus en door reisbeperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar ook in 2019, het laatste jaar voor corona, registreerde Nederland aanzienlijk minder asielzoekers dan nu. Toen stond de teller rond deze tijd van het jaar op ongeveer 29.000 aanvragen.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en in de asielzoekerscentra zijn niet genoeg plekken voor de nieuwkomers. Asielzoekers moeten ’s nachts en overdag in wachtkamers verblijven, soms op stoelen en op de grond. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen met een tent met douches. Ook levert de hulporganisatie dekens, luchtbedden en hygiĆ«nesets.