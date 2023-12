Wilders en Van der Plas willen snel in groepjes verder praten

Geert Wilders (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) vinden het een goed idee van verkenner Ronald Plasterk om deze week nog in “koppeltjes” verder te praten hoe er een kabinet gevormd kan worden. Dat zeggen zij na afloop van hun gesprekken met de verkenner. Het is nog onduidelijk of de partijleiders een-op-een met elkaar gaan praten, of in grotere groepjes.

Tot dusver lijkt de verkenning vast te zitten: de VVD wil niet meeregeren, maar alleen gedogen en NSC van Pieter Omtzigt wil eerst dat de PVV een aantal anti-rechtsstatelijke standpunten terugneemt.

Wilders heeft al toegezegd dergelijke gesprekken “prima” te vinden en Van der Plas wil er “alles aan doen” om zo snel mogelijk een kabinet te formeren. VVD-leider Dilan Yeşilgöz en NSC-leider Omtzigt praten later maandag met Plasterk. Het is dus nog niet bekend of ook zij heil zien in groepsgesprekken.

Van der Plas heeft Plasterk gevraagd “er bij de VVD en NSC op te hameren dat de verkiezingsuitslag gerespecteerd wordt”. De BBB-leider roept de andere partijleiders opnieuw op om op z’n minst aan tafel te gaan om te praten. “Als je iets van tafel wil, zal je eerst aan tafel moeten gaan.”