200 kilometer meer file dan normaal tijdens dinsdagavondspits

De ANWB meldt dat er op het hoogtepunt van de dinsdagavondspits om 17.10 uur 861 kilometer file stond. “Dat is 200 kilometer meer dan normaal op een dinsdag”, aldus een woordvoerster. Het was al vroeg druk op de weg omdat mensen eerder naar huis gingen voor pakjesavond.

De drukte op de wegen is langzaam aan het afnemen. De vele vertraging komt vooral door ongelukken. Zo staat het verkeer rondom Eindhoven vast door een ongeluk op de A67 bij Eersel. Dat leidt ook tot files op de A2 en A58. Ook is er veel veel vertraging op de A27 bij Gorinchem door gaten in het wegdek. Op de A2 is een veewagen gekanteld bij Elsloo, wat ruim een uur vertraging oplevert in de richting van Maastricht, meldt Rijkswaterstaat.

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwden eerder op dinsdag al voor een vroege avondspits om Sinterklaas. Ook de rest van de avond wordt nog vertraging verwacht vanwege mogelijk sneeuwval in het noorden en noordoosten van het land. Op de Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Drenthe heeft het KNMI code geel afgekondigd. In die provincies kan het nog tot woensdagochtend glad blijven.