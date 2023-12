Arrestaties Nederland en België om verkoop technologie aan Rusland

Nederland en België hebben zes mensen opgepakt die handelssancties voor Rusland zouden hebben geschonden. Een Belgische zakenman verkocht Rusland elektronica en andere technologie die het voor de oorlog tegen Oekraïne zou kunnen gebruiken, melden Belgische media.

De Nederlandse en Belgische politie hebben dinsdag invallen gedaan in Rotterdam, Sluis en het Belgische Knokke en Eeklo. Zowel huizen als hoofdkantoren van bedrijven zijn doorzocht. In België werden vier personen meegenomen voor verhoor en in Nederland twee, laat het Belgische Openbaar Ministerie weten.

De politie kwam de verdachten op het spoor door een tip van de Amerikaanse opsporingsdiensten. Die hadden al een onderzoek ingesteld naar “de illegale export van dual use-goederen uit de VS en het witwassen van geld”, aldus het OM. Zulke goederen, zoals microchips en turbinemotoren, kunnen zowel voor onschuldige apparaten worden gebruikt als voor drones, raketten en ander wapentuig. Sinds de grootscheepse Russische invasie in Oekraïne bijna twee jaar geleden is de export van zulke spullen verboden. Rusland zit om sommige van die goederen verlegen en jaagt er verwoed op.

Spil in de zaak is de Belgische zakenman Hans De G., schrijven onder meer de Vlaamse kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij zou met zijn bedrijf Hasa Invest deel hebben uitgemaakt van een netwerk onder leiding van een in Zweden neergestreken Rus. Die probeerde met een keten van dekmantelbedrijfjes westerse goederen aan te schaffen. Vervolgens speelde hij ze stiekem door aan Rusland.