College: ontoegankelijk ov zet rechten van gehandicapte onder druk

De rechten van mensen met een beperking staan “onder druk” door ontoegankelijk openbaar vervoer, zo meldt het College voor de Rechten van de Mens op basis van een jaarlijkse monitor over het VN-verdrag Handicap. Zo zijn er signalen ontvangen van mensen met een beperking die hierdoor studievertraging hebben opgelopen, betaalde banen hebben moeten afwijzen en over dat het bezoeken van bijvoorbeeld familie of vrienden niet altijd mogelijk is met het ov.

Reizen met het ov is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven, zo stelt het College. “Maar wat nou als de lift op het station steeds stuk is, je een uur moet wacht op de volgende trein omdat er geen reisassistentie aanwezig is of de geleidelijnen vanwege een verbouwing zijn weggehaald?”

Het College zegt te waarderen dat er eind vorig jaar door onder meer de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de vervoerders en ProRail afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het ov in 2040 voor iedereen volledig toegankelijk is, maar het ziet ook dat er nog veel te winnen is. “Met name bij combinatiereizen, dus wanneer je reist met bus en trein of met trein en doelgroepenvervoer. Als het ene goed gaat en het andere niet, strand je als reiziger.”