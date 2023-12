Coronareismaatregelen krijgen zegen Europees hof

Een EU-land mag tijdens een epidemie zoals de coronapandemie plezierreizen naar een buitenland met een groot besmettingsgevaar verbieden. Ook mag een lidstaat reizigers opleggen om zich te laten testen of in quarantaine te gaan, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Maar de regels moeten dan wel echt nodig, duidelijk, eerlijk en goed onderbouwd zijn, tekent de hoogste Europese rechter aan.

Nederland en andere EU-lidstaten verboden na de uitbraak van het coronavirus onnodige reizen naar ‘rode’ gebieden. Wie vanuit zo’n virushaard naar Nederland reisde, moest een coronatest ondergaan en in quarantaine. Omdat een gedupeerd Belgisch reisbureau schadevergoeding eiste, moest het Europees hof bepalen of zulke ingrijpende maatregelen wel mogen.

Die zijn toegestaan, zelfs al laten ze weinig heel van het afgesproken vrije reizen tussen de Europese Schengenlanden, stelt het hof in Luxemburg in zijn eerste uitspraak over de kwestie. Als de maatregelen tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze niet discriminatoir uitpakken en gedupeerden moeten protest kunnen aantekenen.