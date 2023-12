Familie van slachtoffers ongeluk A1: volledig uit lood geslagen

De familie van de twee meisjes die zaterdag om het leven kwamen bij een ongeluk met een spookrijder op de A1 is “volledig uit het lood geslagen”. Dat zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie. “Het behoeft geen betoog dat er simpelweg geen woorden zijn te vinden om ons verdriet te beschrijven.”

Bij het ongeluk op de A1 kwamen zaterdagavond twee zussen van 12 en 14 jaar uit Hilversum om het leven. Hun ouders raakten zwaargewond.

De familie laat weten in de afgelopen dagen “veel liefde, steun en waardering” te hebben ontvangen van onder meer de school van de meisjes, de werkgevers van de ouders, de politie en de burgemeester van Hilversum. De naasten zeggen alles op alles te willen zetten om de twee meisjes een waardig afscheid te geven. “Daarnaast gaan onze zorgen uit naar onze dochter, zus en schoonzus Roelien en schoonzoon, broer en zwager Luuc. Zij hebben alle mogelijke steun nodig in deze onwerkelijke tijd.”

Over de toestand van de ouders is niets bekendgemaakt. De familie zegt over hun medische situatie geen nadere mededelingen te doen, behalve als daar aanleiding voor is. Ook vraagt de familie media om met terughoudendheid en met respect voor de privacy van de familie over de zaak te berichten en om geen foto’s van de twee meisjes te publiceren.

Namens de Familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en staat slachtoffers en nabestaanden bij die door een zeer nare gebeurtenis of persoonlijke calamiteit onderdeel zijn geworden van het nieuws.