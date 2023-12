Geen asielzoekers naar Geertruidenberg, gemeente ziet af van plan

In de Brabantse gemeente Geertruidenberg komt geen opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenteraad was tegen het plan. Burgemeester en wethouders hebben dinsdag besloten om dat te volgen.

De gemeente had in mei voorgesteld om ongeveer vijf jaar lang honderd tot tweehonderd asielzoekers op te vangen in het voormalige recreatiecentrum Hermenzeil. Dat ligt aan het Oude Maasje, ongeveer tussen Raamsdonksveer en Waalwijk. Het had de opvanglocatie voor de hele regio Baronie moeten worden.

Het is niet duidelijk of er nu een nieuw plan komt. Burgemeester Marian Witte en de wethouders willen daar de komende tijd met de gemeenteraad over praten. Volgens burgemeester Witte is de gemeenteraad “vóór humane opvang van vluchtelingen en asielzoekers, echter niet op de locatie Hermenzeil. Ik waardeer deze houding, want dit geeft ruimte om hier in de toekomst verder de dialoog over te voeren met elkaar.”

Vorige week trok de Utrechtse gemeente Houten een plan voor de opvang van asielzoekers in. De mogelijke komst van asielzoekers riep volgens de gemeente “zorgen en vragen op”. Aan de rand van de plaats had een locatie moeten komen waar vijftien jaar lang tot 175 asielzoekers onderdak zouden krijgen.