Mensen onwel door vrijgekomen gevaarlijke stof bedrijf Moerdijk

Bij een bedrijf in Moerdijk is dinsdagmiddag een gevaarlijke stof vrijgekomen, waardoor twee mensen onwel zijn geworden. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Aanvankelijk meldde de veiligheidsregio dat beide slachtoffers naar het ziekenhuis waren gebracht, maar een woordvoerster licht toe dat een van hen in de ambulance kon worden behandeld. Over hun precieze toestand is niets bekendgemaakt.

De woordvoerster van de veiligheidsregio laat verder weten dat het getroffen bedrijf een afvalverwerker is. Het bedrijf is ontruimd en de medewerkers worden ergens anders opgevangen. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, zegt de woordvoerster. Ook is een zogeheten gaspakkenteam onderweg om binnen veilig te kunnen werken.

Om wat voor gevaarlijke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer doet onderzoek naar het incident. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving.