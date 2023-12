Omtzigt woensdag in ‘koppeltjesgesprek’ met Wilders en Yeşilgöz

Op woensdag wordt opnieuw in ‘koppeltjes’ gesproken over de formatie, meldde verkenner Ronald Plasterk dinsdag na afloop van het tweede overleg van de dag. Dan gaat Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in gesprek met zowel Geert Wilders van de PVV als met Dilan Yeşilgöz van de VVD.

Dinsdag sprak Wilders, de grote winnaar bij de verkiezingen van 22 november, onder leiding van Plasterk eerst met BBB-partijleider Caroline van der Plas. Iets later ging de PVV-leider in gesprek met Yeşilgöz, eveneens onder leiding van de verkenner. Van der Plas benadrukte dat er “vooral vertrouwen moet komen tussen de vier” partijen die in beeld zijn voor samenwerking. Wilders gaf aan eerst over inhoud te willen praten en pas dan te kijken naar welke vorm de samenwerking moet krijgen.

De vier partijen zijn het niet eens over die vorm, alleen de BBB heeft laten weten in een kabinet te willen met de PVV. Plasterk wilde dinsdag na afloop niet ingaan op de inhoud van hetgeen is besproken. Wel noemde hij de bijeenkomsten “constructief” en “nuttige stappen” in het proces.

Plasterk denkt dat hij woensdag de twee laatste gesprekken met partijleiders voert, maar houdt een slag om de arm. “Dat weet je nooit. Maar ik heb nog maar beperkt tijd.” Dit weekeinde moet hij zijn rapport schrijven zodat dit maandag of dinsdag aan de tijdelijke Kamervoorzitter kan worden aangeboden. “Dus ik denk dat het hierbij blijft.”

Hij zal er “alles aan doen” om een rapport op te leveren waarmee de formatie een stapje verder kan komen, “maar dat heb ik niet helemaal in de hand”. Hij kan nog niet zeggen of een kabinet met de vier partijen waarmee hij de afgelopen dagen vervolggesprekken heeft gevoerd – PVV, NSC, VVD en BBB – haalbaar is. “Ik heb nog geen conclusies.”