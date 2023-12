Partijleiders geloven Omtzigt: toonde aantekeningen per ongeluk

BBB-leider Caroline van der Plas denkt niet dat haar NSC-evenknie Pieter Omtzigt maandag met opzet op de foto ging met een blaadje met aantekeningen over zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk. “Hij zegt dat het per ongeluk is en dan geloof ik hem”, zegt zij.

PVV-voorman Geert Wilders denkt evenmin aan een opzettelijke actie. “Ook ik ga uit van de goede trouw van Pieter Omtzigt”, laat hij dinsdagochtend weten voorafgaand aan een gesprek met Plasterk en Van der Plas.

Omtzigt werd maandag na zijn gesprek met Plasterk op de foto gezet met een vel papier onder de arm waaruit kan worden opgemaakt dat hij regeren met de PVV echt niet ziet zitten. Het woord “ondergrens”, is duidelijk te lezen, en daaronder staan de woorden: “niet in PVV/NSC/BBB”. Omtzigt liet later weten dat het “niet de bedoeling” was dat de pers kon meelezen.

Dat Omtzigt aanhikt tegen deelname aan een kabinet met PVV-leider Geert Wilders als premier, werd vorige week al duidelijk. De NSC-voorman gaf toen aan dat hij nog niet klaar is om over zo’n coalitie te onderhandelen. Hij wees erop dat de PVV maatregelen voorstelt die indruisen tegen de grondwet. Die zorgen “staan nog recht overeind”, zei Omtzigt maandag.