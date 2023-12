Staat hoeft info over in Spanje opgepakte Tilburger niet te delen

De Nederlandse Staat hoeft de Spaanse overheid niet te laten weten dat een man uit Tilburg in Nederland nooit is verdacht van terrorisme. Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een kort geding dat was aangespannen door de man en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch. De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, zat afgelopen zomer bijna twee maanden in een Spaanse cel als terreurverdachte.

De man was afgelopen zomer op doorreis naar Marokko en verbleef daarvoor in Spanje. Daar werd hij opgepakt en uiteindelijk, na een detentie van 56 dagen, afgelopen september op het vliegtuig naar Nederland gezet. Volgens hem gebeurde dit op basis van informatie van de Nederlandse autoriteiten en stond hij onterecht op de zogeheten signaleringslijst.

Maar volgens de landsadvocaat heeft de man “op geen enkele lijst” gestaan, ook niet op een lijst die naar het buitenland is gegaan. De Tilburger zou wel voorkomen als contactpersoon in andere terreurzaken, maar daarin was hij geen verdachte.

De rechtbank ziet het belang van de man om de juiste informatie te gebruiken in zijn Spaanse rechtszaak. “Maar dit belang gaat niet zo ver dat de Staat ertoe kan worden verplicht om die informatie rechtstreeks aan de Spaanse autoriteiten te verstrekken”, aldus de rechtbank.