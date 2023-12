Tranen bij afscheid van 80 vertrekkende Tweede Kamerleden

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft alle 79 vertrekkende Kamerleden ruim 1,5 uur lang toegesproken met een persoonlijke afscheidsboodschap in de plenaire zaal. Dit leidde tot tromgeroffel, applaus en af en toe een traan. Bergkamp is zelf het 80e vertrekkende Kamerlid. Afzwaaiend nestor Kees van der Staaij (SGP) sprak haar aan het eind toe, en bedankte Bergkamp voor het “bij nacht en ontij in de weer zijn met hoe het nog beter kon”.

Van der Staaij kreeg eerder op zijn beurt ook een lang woord van dank van Bergkamp, waarin zij hem prees “omdat je, bij vertrek, nog niets van jouw humor, energie en interesse bent verloren”. Volgens Bergkamp heeft het langstzittende Kamerlid “een onuitwisbare indruk achtergelaten als parlementariër met oog voor het algemeen belang”. Van der Staaij kreeg daarna een staande ovatie.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kauthar Bouchallikht neemt ook afscheid, maar kreeg ondanks haar aangekondigde vertrek 13.000 voorkeurstemmen bij de landelijke verkiezingen. Zij trok zich terug vanwege het standpunt van haar partij in de oorlog tussen Israël en Hamas, maar het was te laat om haar naam van de lijst te halen. Volgens Bergkamp tekent dit Bouchallikht, “omdat je altijd pal hebt gestaan voor je principes, ook al wist je dat dit helaas gepaard ging met lelijkheid die je over je heen kreeg”.

Een andere markante vertrekker is BIJ1-leider Sylvana Simons, die een “doorslaggevende rol bij de excuses van de Staat der Nederlanden voor het slavernijverleden” speelde. “Je was klaar voor de strijd, en dat hebben we geweten! Je bent een enorm harde werker, maar maakte ook duidelijke keuzes”, aldus Bergkamp verwijzend naar Simons die als eenvrouwsfractie in de enquêtecommissie fraudebeleid stapte.

Verder kwamen namen voorbij als D66-Kamerlid Salima Belhaj die we zagen als “scherpe ondervrager en autonome voorzitter” van de commissie die fraude onderzoekt. “Een belangrijke taak, die je helaas niet helemaal hebt mogen afmaken.” De “grote vriendelijke reus” Pieter Heerma (CDA) heeft zich volgens Bergkamp “onderscheiden door bezig te zijn met de inhoud en minder met beeldvorming”. En het populaire Kamerlid Peter Kwint (SP) werd door Bergkamp omschreven als “no-nonsense en strijdbaar. Maar ook een ruwe bolster met een blanke pit. Altijd met het hart op de juiste plek”.

Kamerleden, onder wie Attje Kuiken (GroenLinks-PvdA) en Harm Beertema (PVV), kregen een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau. Later kreeg ook Bergkamp zelf door vicepremier Karien van Gennip als negentiende Kamerlid een onderscheiding opgespeld.