Tweede Kamer vergadert voor het laatst in oude samenstelling

De Tweede Kamer komt voor het laatst in de oude samenstelling bijeen. Na de laatste plichtplegingen nemen de Kamerleden afscheid. Ruim de helft keert niet terug in de nieuwe Kamer, die woensdag wordt geïnstalleerd.

De vergaderdag begint met het verslag van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven over het verloop en de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Naar aanleiding daarvan beslist de Kamer over toelating van de nieuwe Kamerleden.

De Kamer kwam zaterdag onverwacht nog een keer extra bijeen om te beslissen over een hertelling van de stemmen in Tilburg, waar bij vier stembureaus een “onverklaarbaar telverschil” was gevonden. De hertelling kwam er, maar leidde niet tot wijzigingen in de uitslag.

De laatste taak van de ‘oude’ Kamer is het maken van een ontwerp-profielschets van de nieuwe voorzitter, die volgende week wordt gekozen. Huidig voorzitter Vera Bergkamp was bij de verkiezingen geen kandidaat meer voor haar partij D66 en verlaat dus de Kamer.