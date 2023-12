Van drugs- en wapenhandel verdacht familielid Taghi blijft in cel

De 21-jarige Aimane T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, moet in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald in een voorbereidende zitting. Gorinchemmer T. wordt verdacht van onder meer handel in en bezit van automatische wapens en harddrugs en een woninginbraak in de periode tussen 2020 en begin 2022.

Zijn advocaat had gevraagd hem vrij te laten, onder meer omdat hij dreigt zijn woning kwijt te raken. De rechtbank gaf echter aan het maatschappelijke belang zwaarder te vinden wegen dan zijn persoonlijke belang. In een rapport van de reclassering staat dat de kans op herhaling als groot wordt ingeschat. Dat ziet de rechtbank ook als reden om T. nog in voorarrest te houden.

T. zit vast op een afdeling met intensiever toezicht. “Ik ben daar echt alleen maar gezet vanwege mijn achternaam”, aldus T. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Daarin is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geĆ«ist.

Volgens T.’s advocaat zou uit informatie van de politie blijken dat hij helemaal niks met de vermeende criminele organisatie van zijn familielid te maken heeft. “Integendeel zelfs. Hij wordt meer gezien als last dan als aanvulling van die organisatie, staat volgens de politie in onderschepte communicatie”, aldus advocaat Yehudi Moszkowicz.

T. ontkent dat hij iets met drugs en wapens te maken heeft, maar erkent wel dat hij “in het verleden” fouten heeft gemaakt. Hij heeft een strafblad met veroordelingen voor onder meer mishandeling en vernieling. “Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, maar wil nooit meer in deze situaties terechtkomen.” T. zat in de rechtbank met zijn arm in een mitella, omdat zijn schouder uit de kom was. Dat had hij overgehouden aan een recente vechtpartij met een medegedetineerde, vertelde hij de rechter.

Het is de bedoeling om de zaak van T. 19 maart volgend jaar inhoudelijk te behandelen. Die behandeling is al meerdere keren uitgesteld, onder meer door tijdgebrek, extra onderzoekswensen en een wraking die vervolgens werd afgewezen.