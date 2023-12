Vanaf maandag wekenlang geen sneltrein Maastricht-Heerlen

Vanaf maandag 11 december rijden er tot uiterlijk eind januari 2024 geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. In plaats daarvan rijden er twee keer per uur snelbussen. Dat heeft te maken met testritten die Arriva uitvoert voor de nieuwe drielandenlijn Luik-Maastricht-Heerlen-Aken. De stoptreinen op dat traject blijven wel rijden, twee keer per uur volgens de normale dienstregeling, maakte Arriva dinsdag bekend.

Door de nieuwe regeling blijft vier keer per uur een reismogelijkheid bestaan, aldus Arriva. Omdat zowel de stoptreinen als de snelbussen in Valkenburg stoppen, blijven de komende kerstevenementen in het Limburgse heuvellandstadje goed bereikbaar, aldus de vervoerder.

Ergens in 2024 wordt begonnen met de nieuwe drielandenlijn (RE18) tussen Luik en Aken. Voor die lijn zet Arriva speciaal materieel in, dat is voorzien van het nieuwe Europese treinbeveiligingssysteem ETCS. Arriva is daarmee de eerste vervoerder in Nederland die met dit Europese systeem start.

Voor treinen daadwerkelijk via Zuid-Limburg van Aken naar Luik en vice versa kunnen rijden, moet er eerst een aantal testritten worden uitgevoerd. Die duren uiterlijk tot eind januari, aldus Arriva. Tot die tijd worden dus snelbussen ingezet.

Eigenlijk zou de drielandentrein al vanaf december gaan rijden, maar eerder meldde demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer al dat de lijn vertraagd was. Die vertraging kwam door “onvoorziene, technische uitdagingen” bij het geschikt maken van de treinen van vervoerder Arriva voor de verschillende beveiligingssystemen die in de drie landen gebruikt worden. Daardoor kon later dan voorzien de aanvraag voor toelating worden ingediend bij het Europese spoorwegagentschap ERA. De staatssecretaris sprak de verwachting uit dat de treinen pas in de eerste helft van 2024 gaan rijden.