Visabeleid aangescherpt na ongewenste komst Taliban-functionaris

Nederland had achteraf geen visum moeten verstrekken aan de Talib die vorige maand in Nederland aanwezig was op een WHO-conferentie, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief na vragen van BBB. De man was uitgenodigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wat als ondersteuning geldt voor de toekenning van de visumaanvraag. De Talib stond daarnaast niet op een sanctielijst en staat ook niet op een andere signaleringslijst, waardoor er geen aanleiding was om hem een visum te weigeren. Het demissionaire kabinet vindt het echter “hoogst onwenselijk” dat deze man aan de conferentie kon deelnemen.

Kuipers werd zelf ernstig in verlegenheid gebracht toen hij tijdens de conferentie met de Talib op de foto ging. Op dat moment wist Kuipers niet wie de man was, schreef hij later op X. “Dit was een fout, had absoluut niet mogen gebeuren en betreur ik”, schreef hij vorige maand.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat naar aanleiding van dit incident bekijken hoe het visumproces kan worden aangescherpt. Gedacht wordt aan een extra beoordeling van visumaanvragen van Talib, waarbij beoordeeld wordt of het visum geweigerd moet worden, omdat hij een gevaar vormt voor de openbare orde of de internationale betrekkingen.

Daarnaast wordt gekeken of de afspraken over het uitnodigingsbeleid van internationale conferenties moeten worden aangepast, schrijft demissionair minister Kuipers.

De WHO heeft inmiddels ook zelf geconcludeerd dat het de Taliban-vertegenwoordiger niet had moeten uitnodigen voor de conferentie. De Verenigde Naties (VN) erkent het Talibanregime niet als legitieme vertegenwoordiger voor de VN-lidstaat Afghanistan. “Het onderzoek naar hoe deze persoon een uitnodiging heeft kunnen krijgen, is nog niet afgerond”, schrijft Kuipers.

De extremistische beweging Taliban heeft sinds medio 2021 weer de macht in Afghanistan.