Zomercarnaval Rotterdam en graslandbevloeiing immaterieel erfgoed

Het Zomercarnaval Rotterdam en de zogeheten techniek van graslandbevloeiing zijn op de internationale Unesco-lijst van immaterieel erfgoed gezet. Dat is dinsdag besloten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Unesco Immaterieel Erfgoed Comité in Botswana, meldt de Nederlandse Unesco Commissie.

Tijdens het Zomercarnaval trekt elke zomer een vijf kilometer lange stoet met 2500 dansers en tientallen carnavalsgroepen en praalwagens door de straten van Rotterdam. Het evenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Nederland had het Zomercarnaval voorgedragen om “de culturele diversiteit”.

“De veelkleurige parade grijpt terug op carnavalstradities uit de Antillen, Kaapverdië, Suriname en Spanje”, aldus Unesco. “Groepen met verschillende achtergronden bereiden zich een jaar lang voor. Samen maken ze kostuums of wagens en repeteren voor de parade. Deze gezamenlijke inspanning maakt het Zomercarnaval tot ‘levend erfgoed van de mensheid’.”

Nederland had ook de irrigatietechniek graslandbevloeiing voorgedragen voor de lijst samen met Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Luxemburg en Zwitserland. Via deze techniek wordt rivierwater via geulen over een weiland geleid. “Hierdoor komen water en voedingsstoffen op het land terecht, waardoor het vruchtbaarder wordt, minder snel uitdroogt en beter tegen vorst kan”, schrijft Unesco. Graslandbevloeiing komt in Nederland al voor sinds de middeleeuwen en wordt in delen van Overijssel en Noord-Brabant nog steeds toegepast.

Onder immaterieel erfgoed verstaat Unesco tradities, gebruik en ambachten “uit de hele wereld die het waard zijn om door te geven aan nieuwe generaties”. Ook het ambacht van molenaar, de corsocultuur en de valkerij staan op de lijst van internationaal immaterieel erfgoed.