Een jongen van 15 jaar oud is woensdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident in de Spartastraat in Rotterdam. Een ruzie met een andere 15-jarige jongen liep volgens de politie uit de hand.

Het incident vond plaats rond 12.30 uur. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De 15-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later aangehouden in zijn woning.