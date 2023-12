47 vreemdelingen gevonden in vrachtwagen Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond 47 illegale vreemdelingen gevonden in een vrachtwagen in Hoek van Holland. De chauffeur, een Nederlander, is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. De trailer werd gecontroleerd voordat het voertuig de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zou maken.

Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen met verschillende nationaliteiten. Ze werden gevonden nadat een zogeheten migratiecontrolehond, die is getraind in het herkennen van menselijke geuren, aansloeg op het voertuig. “Alle illegalen gaan het vreemdelingentraject in”, aldus de marechaussee.