Advocaat: tweede man in zaak-Gino onterecht als verdachte gezien

Youri F., de man die in juni van dit jaar werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de Limburgse Gino (9), is onterecht als verdachte aangemerkt. Zijn advocaat bevestigt berichtgeving hierover van RTL Boulevard. Dinsdag is de zogeheten sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie binnengekomen, meldt ze.

Tijdens een eerdere zitting in de rechtbank van Maastricht werd al duidelijk dat F. de avond van de verdwijning en de dood van Gino niet “ergens anders is geweest dan thuis”, zo meldde het OM destijds. Het OM kon woensdag nog niet reageren.

F. is een voormalige vriend van verdachte Donny M. (24). M. heeft bekend dat hij het kind vorig jaar juni heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. F. kwam in beeld nadat zijn vingerafdrukken op een vuilniszak zijn gevonden die is aangetroffen bij het lichaam van Gino.

F. heeft verklaard dat M. op een eerder moment vuilniszakken van hem wilde lenen om zijn ramen mee te bedekken, wat een verklaring kan zijn voor de aanwezigheid van zijn sporen. Zowel M. als F. ontkent dat laatstgenoemde iets met de zaak te maken heeft. “Hij is heel erg blij”, zegt de advocaat van F. over de beslissing van het OM. “Hij heeft al die tijd in onzekerheid gezeten.”

Op 15 januari vindt een volgende zitting plaats in de zaak tegen M. Het OM zei eind oktober dat in theorie in juni de inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden, afhankelijk van de agenda’s.