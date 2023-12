B-rijbewijs per juli onvoldoende voor grote elektrische bestelbus

Bestuurders van een elektrische bestelbus tussen de 3500 en 4250 kilo hebben vanaf 1 juli een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten, schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder leek het erop dat het kabinet met nieuwe wetgeving zou komen waardoor een B-rijbewijs voor personenauto’s ook genoeg zou zijn, maar die wetgeving is voorlopig van de baan.

Elektrische busjes wegen door de zware batterijen meer dan evengrote varianten op fossiele brandstoffen. Om ondernemers toch de ruimte te geven om te verduurzamen, gedoogt de overheid sinds 2019 dat mensen met een ‘gewoon’ rijbewijs elektrische bussen van rond de vier ton besturen. Voorwaarde is wel dat de wagens een zogeheten tachograaf hebben die bijhoudt wanneer iemand te lang achter het stuur zit, of dat ze niet verder dan 100 kilometer kunnen rijden.

De bestuurders van ongeveer duizend elektrische bestelbussen kunnen over ruim een half jaar niet meer met een B-rijbewijs de weg op, schat Harbers in. Het bleek te ingewikkeld om het verschil tussen elektrische en fossiele bussen in de wet vast te leggen. “Een moeilijke afweging” waarbij de verkeersveiligheid meespeelt, zegt de minister in een verklaring. “De botsing met een zwaarder voertuig leidt tot een grotere kans op ernstig letsel.”