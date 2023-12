BIJ1 in gebreke met verantwoording, moet subsidie terugbetalen

Het is BIJ1 niet gelukt om tijdig alle zogenoemde “verantwoordingsstukken” aan te leveren bij een commissie die hierop toezicht houdt, meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. In deze paperassen staat vermeld hoe een partij is omgegaan met zaken als ontvangen donaties en aangegane leningen. Door de gang van zaken gaat het ministerie ruim 127.000 euro aan verleende subsidie terugvorderen, BIJ1 krijgt hiervoor een betalingsregeling.

De tekortkomingen gelden voor het jaar 2022 en niet voor de politieke partij zelf, maar wel voor neveninstellingen zoals het wetenschappelijk instituut en de politieke jongerenorganisatie. Zonder zo’n door een accountant nagekeken verslag is het lastig vast te stellen of subsidies op een juiste manier zijn toegekend, aldus de bewindsman, die “betreurt” dat dit niet is gebeurd.

Ook bij onder meer de VVD, PvdA, ChristenUnie en JA21 gingen er dingen niet helemaal goed, maar dat was geen reden voor terugvordering. De toezichtscommissie concludeert dat twaalf van de twintig politieke partijen “een formeel juiste en volledige verantwoording hebben ingediend” over vorig jaar en noemt dat een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor.