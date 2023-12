Drie weken cel en contactverbod voor bedreigen burgemeester

Een 62-jarige man uit Gorinchem is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van drie weken voor het bedreigen van burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem. Aan de man is ook een contactverbod met de burgemeester opgelegd.

De man zat vast sinds hij vorige maand tijdens de markt op de Grote Markt in Gorinchem in discussie raakte met de burgemeester. Daarbij zou hij haar met de dood hebben bedreigd. Melissant deed aangifte.

“Door haar op deze manier te bedreigen veroorzaakt de verdachte gevoelens van angst en onveiligheid. Door dit soort gedrag op klaarlichte dag, in de stad waar iemand gewoon zijn werk doet, kan een persoon zich enorm belemmerd voelen in zijn of haar dagelijkse bezigheden”, zei de officier van justitie woensdag bij de politierechter in Rotterdam. De officier had een gevangenisstraf van een maand geĆ«ist.