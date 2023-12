Maastricht wil zijn mosasaurus terug. Een schedel van het préhistorische dier werd voor het eerst eind 18e eeuw gevonden in de kalksteengroeves in de Sint-Pietersberg en is destijds door Franse troepen na de belegering van Maastricht als oorlogsbuit meegenomen. Sinds 1795 ligt dat fossiel in het natuurhistorisch museum in Parijs. In het kader van het Darwinjaar 2009 was de schedel even in bruikleen aan het Maastrichtse museum gegeven, maar daarnaar weer terug naar Parijs gebracht. De gemeenteraad heeft nu besloten dat geprobeerd moet worden het fossiel blijvend naar Maastricht te halen.

Er zijn inmiddels meerdere fossielen van een mosasaurus in Maastricht gevonden. Maar juist dat Parijse exemplaar is volgens het Natuurhistorisch Museum Maastricht extra bijzonder. En wel omdat het begin 19e eeuw in Parijs een belangrijke rol speelde bij het denken over het uitsterven en ontstaan van soorten. Het opende daarmee de deur naar Darwins evolutietheorie.

De schedel kon namelijk niet herleid worden naar in die tijd bekende diersoorten. “Dit moest dus wel inhouden dat er vroeger diersoorten waren die niet meer bestaan”, aldus het museum.

Het is niet de eerste poging om het fossiel terug naar Maastricht te halen. Ook tussen 1814 en 1827 zijn er meerdere pogingen ondernomen om het terug te krijgen, en Maastrichtenaar en voormalig minister Maxime Verhagen heeft zich daarvoor in de jaren 90 van de vorige eeuw sterk gemaakt in het Europees Parlement. Vergeefs. Sindsdien zijn er in Maastricht meerdere fossielen ontdekt van een mosasaurus, in 1998, in 2012 en 2015.

Het reusachtige zeereptiel zwom 68 miljoen jaar geleden rond waar nu Limburg is, liet het museum bij de ontdekking van een fossiel in 2012 weten. De mosasaurus leefde aan het eind van het dinosaurustijdperk, toen de omgeving van het huidige Maastricht bedekt was door een ondiepe zee.